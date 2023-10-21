Город: Ваш город: Москва
Бесплатные звонки по РФ
Доставка по Москве и в регионы РФс оплатой при получении
8 (499) 288-71-48 8 (800) 700-32-84
Телефон в Москве
8 (499) 288-71-48
Ежедневно: 10:00 - 20:00
Бесплатные звонки по РФ
8 (800) 700-32-84
Ежедневно: 10:00 - 20:00
info@tarantasik.ru
Заказать обратный звонок
Сравнение
Избранное
Каталог товаров
Избранное
Назад
Назад
8 (499) 288-71-48по Москве
8 (800) 707-01-32Бесплатно по РФ
WhatsApp
Telegram
8 (499) 288-71-48
8 (800) 700-32-84
Заказать обратный звонок
Открыть фильтрыЗакрыть фильтры
Найдено: 0
Показать
Ваш выбор:
  • Розничная цена
    Еще...
  • Мощность двигателя (W)
    0
    7500
  • Нагрузка (кг)
    0
    200
  • Привод
    500
    5
    24
    1
    20
    2
    17
    13
    4
  • Вес (кг)
    0.00
    73.00
  • Бренд
    34
    3
    32
    52
    68
    38
    8
    4
    24
    1
    36
    72
    13
    8
    11
    26
    4
    1
    1
    51
    30
    14
    14
    10
    2
    7
    14
    4
    6
    25
    1
    2
  • Рама
    15
    20
    3
    439
    2
    1
    2
    23
    4
    84
  • Наличие товара
    139
    303
    177
  • Тип рамы
    354
    43
    178
  • Передняя подвеска
    1
    5
    53
    2
    1
    12
    1
    2
    7
    1
    2
    2
    1
    3
    1
  • Задняя подвеска
    1
    2
    2
    1
    5
    32
    3
    12
    1
    1
  • Амортизация
    1
    119
    4
    42
    206
  • Преодолеваемый угол подъема
    2
    1
    1
  • Колесная база
    1
  • Высота сиденья
    5
  • Диаметр колес (дюймы)
    0.0
    29.0
  • Емкость аккумулятора (Ah)
    4.0
    63.0
  • Напряжение (V)
    24.0
    84.0
  • Запас хода (км)
    0
    300
  • Максимальная скорость (км/ч)
    15
    95
  • Время зарядки (ч)
    2.0
    10.0
  •  

Электровелосипеды

619 товаров
Оплата товара при его получении
Сертифицированный товар с гарантией 1 год
Сборка, проверка и настройка транспорта перед отправкой
Бесплатная доставка по РФ*
Связаться с экспертом в WhatsApp
Электровелосипеды
По типу:
Мощные Бюджетные Трехколесные Электрофэтбайки Двухподвесные Складные Полноприводные Взрослые Городские С багажником Легкие Скоростные Мини Быстрые С корзиной С большим запасом хода С большими колесами На дисках Редукторные Запас хода 100 км Гибридные Алюминиевые Передний привод Скорость 50 км/ч Напряжение 60V
По назначению:
Для пожилых Для курьеров Женские Для бездорожья Горные Для деревни и дачи Для рыбалки Для дальних поездок Мужские Зимние Дорожные Шоссейные Подростковые
По мощности:
Мощность 750W Мощность 240W Мощность 1500w Мощность 250W Мощность 500W Мощность 350W Мощность 1000W
По размеру колес:
20 дюймов 29 дюймов 14 дюймов 24 дюйма 16 дюймов 26 дюймов
По нагрузке:
Нагрузка 150 кг Нагрузка 120 кг Взрослые до 120 кг
По бренду:
Xdevice Volteco Syccyba White siberia Eltreco Oxyvolt Motax Minako Hiper GT E motions Green city Green Camel Elbike РВЗ Horza
Другое:
Трехколесные для пожилых людей Женские 250W Складные фэтбайки Трехколесные с корзиной Трехколесные мощные Складные 20 дюймов Cкладные 16 дюймов Складные 26 дюймов Складные для бездорожья Полноприводные складные Складные мини Взрослые для бездорожья Трехколесные складные Полноприводные фэтбайки Фэтбайки 20 дюймов Взрослые 20 дюймов Трехколесные взрослые Трехколесные 150 кг Складные взрослые Складные взрослые 120 кг Распродажа
Сортировка:
по популярностидешевледороже
Показать: Товаров на странице:
40 80 100

Сколько хотите проезжать без подзарядки на своем электровелосипеде?

Менее 20 км
От 20 до 40 км
Более 40 км
Не знаю

Где будете кататься на своем электровелосипеде?

По городу
По грунтовым дорогам
По горным тропам
Не знаю

Вы ищете складной электровелосипед?

Да
Нет
Не знаю

За сколько хотите купить электровелосипед?

До 70 000 рублей
От 70 000 до 100 000 рублей
Более 100 000 рублей
Не имеет значения

Когда планируете покупку?

В ближайшее время
В течении недели
В течении месяца
Позже
Обсудить подборку с экспертом в WhatsApp
Получить подборку в WhatsApp
Связаться с экспертом по телефону
8 (499) 288-71-48
Электровелосипед HIPER KEMONO KODZI
Новинка
59 900 ₽
Электровелосипед HIPER KEMONO KODZI
Вес23.8 кг
Макс. скорость25 км/ч
Емкость аккумулятора7.8 Ah
Запас хода25 км
Мощность двигателя240 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Green Camel Мустанг (R27,5 350W 36V 10Ah) 21скор
64 970 ₽
74 570 ₽
-13%
Электровелосипед Green Camel Мустанг (R27,5 350W 36V 10Ah) 21скор
Вес28 кг
Макс. скорость45 км/ч
Емкость аккумулятора10 Ah
Запас хода45 км
Мощность двигателя350 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Minako Monster с корзиной
Выбор покупателей
65 000 ₽
80 600 ₽
-19%
Электровелосипед Minako Monster с корзиной
Вес40 кг
Макс. скорость60 км/ч
Емкость аккумулятора20 Ah
Запас хода80 км
Мощность двигателя500 W
52 отзыва
Электровелосипед Green City e-ALFA new с корзиной
Хит продаж
74 900 ₽
84 900 ₽
-12%
Электровелосипед Green City e-ALFA new с корзиной
Вес34 кг
Макс. скорость35 км/ч
Емкость аккумулятора10.4 Ah
Запас хода40 км
Мощность двигателя350 W
4.65 отзывов
Электровелосипед MOTAX E-NOT Express 48V10Ah К с корзиной
Новинка
52 990 ₽
57 489 ₽
-8%
Электровелосипед MOTAX E-NOT Express 48V10Ah К с корзиной
Вес30 кг
Макс. скорость45 км/ч
Емкость аккумулятора10 Ah
Запас хода40 км
Мощность двигателя240 W
4.88 отзывов
Электровелосипед Minako F11 фэтбайк
Лучшая цена
86 000 ₽
101 600 ₽
-15%
Электровелосипед Minako F11 фэтбайк
Вес27 кг
Макс. скорость45 км/ч
Емкость аккумулятора12 Ah
Запас хода45 км
Мощность двигателя500 W
54 отзыва
Электровелосипед Hiper Engine FEST F3 городской
Выбор покупателей
58 000 ₽
72 300 ₽
-20%
Электровелосипед Hiper Engine FEST F3 городской
Вес24,2 кг
Макс. скорость32 км/ч
Емкость аккумулятора10 Ah
Запас хода40 км
Мощность двигателя250 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед GT V6 с корзиной
59 600 ₽
Электровелосипед GT V6 с корзиной
Вес29 кг
Макс. скорость35 км/ч
Емкость аккумулятора12 Ah
Запас хода40 км
Мощность двигателя500 W
4.76 отзывов
Электровелосипед Volteco CYBER фэтбайк
113 500 ₽
Электровелосипед Volteco CYBER фэтбайк
Вес26 кг
Макс. скорость40 км/ч
Емкость аккумулятора12.5 Ah
Запас хода50 км
Мощность двигателя500 W
42 отзыва
Электровелосипед INTRO Sport горный
67 900 ₽
80 300 ₽
-15%
Электровелосипед INTRO Sport горный
Вес20.5 кг
Макс. скорость37 км/ч
Емкость аккумулятора7.8 Ah
Запас хода40 км
Мощность двигателя350 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед РВЗ Чемпион с корзиной
59 970 ₽
Электровелосипед РВЗ Чемпион с корзиной
Вес35 кг
Макс. скорость26 км/ч
Емкость аккумулятора12 Ah
Запас хода50 км
Мощность двигателя250 W
4.36 отзывов
Электровелосипед INTRO Twist Pro 500w
93 500 ₽
Электровелосипед INTRO Twist Pro 500w
Вес23.4 кг
Макс. скорость40 км/ч
Емкость аккумулятора12.5 Ah
Запас хода50 км
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Minako Titan с корзиной
118 000 ₽
133 600 ₽
-12%
Электровелосипед Minako Titan с корзиной
Вес51 кг
Макс. скорость50 км/ч
Емкость аккумулятора40 Ah
Запас хода100 км
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Green Camel Форвард 2X (R20FAT 500W 48V10Ah) 7скор, 2х-подвес
74 970 ₽
84 570 ₽
-11%
Электровелосипед Green Camel Форвард 2X (R20FAT 500W 48V10Ah) 7скор, 2х-подвес
Вес32 кг
Макс. скорость40 км/ч
Емкость аккумулятора10 Ah
Запас хода40 км
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед E-motions Challenger Fat Premium фэтбайк
119 990 ₽
Электровелосипед E-motions Challenger Fat Premium фэтбайк
Вес26 кг
Макс. скорость35 км/ч
Емкость аккумулятора8 Ah
Запас хода40 км
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Horza Stels Navigator PRO горный
199 900 ₽
Электровелосипед Horza Stels Navigator PRO горный
Вес32 кг
Макс. скорость60 км/ч
Емкость аккумулятора25 Ah
Запас хода120 км
Мощность двигателя1500 W
0Оставить отзыв
Электротрицикл Eltreco Porter Fat 500 UP! с корзиной
144 900 ₽
158 800 ₽
-9%
Электротрицикл Eltreco Porter Fat 500 UP! с корзиной
Вес49.5 кг
Макс. скорость35 км/ч
Емкость аккумулятора12.5 Ah
Запас хода50 км
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Green Camel Соло (R20 350W 36V 10Ah) складной
55 970 ₽
65 570 ₽
-15%
Электровелосипед Green Camel Соло (R20 350W 36V 10Ah) складной
Вес20 кг
Макс. скорость25 км/ч
Емкость аккумулятора10 Ah
Запас хода35 км
Мощность двигателя350 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед INTRO Ralf 1000 городской
Новинка
129 500 ₽
141 900 ₽
-9%
Электровелосипед INTRO Ralf 1000 городской
Вес35.2 кг
Макс. скорость40 км/ч
Емкость аккумулятора13 Ah
Запас хода50 км
Мощность двигателя1000 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Eltreco BOBCAT PRO с корзиной
154 950 ₽
Электровелосипед Eltreco BOBCAT PRO с корзиной
Вес31 кг
Макс. скорость35 км/ч
Емкость аккумулятора15 Ah
Запас хода100 км
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Eltreco Hook 500w
119 990 ₽
133 890 ₽
-10%
Электровелосипед Eltreco Hook 500w
Макс. скорость40 км/ч
Емкость аккумулятора12 Ah
Запас хода60 км
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Green Camel Транк 20 V8 PRO
59 970 ₽
67 170 ₽
-11%
Электровелосипед Green Camel Транк 20 V8 PRO
Вес35 кг
Емкость аккумулятора10 Ah
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Трехколесный электровелосипед E-motions KANGOO-RU 500 с корзиной
104 990 ₽
121 990 ₽
-14%
Трехколесный электровелосипед E-motions KANGOO-RU 500 с корзиной
Вес45 кг
Макс. скорость30 км/ч
Емкость аккумулятора10 Ah
Запас хода30 км
Мощность двигателя500 W
55 отзывов
Электровелосипед Horza Stels Navigator D AIR+ "Travel" горный
174 900 ₽
Электровелосипед Horza Stels Navigator D AIR+ "Travel" горный
Вес32 кг
Макс. скорость60 км/ч
Емкость аккумулятора25 Ah
Запас хода120 км
Мощность двигателя1500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Hiper Engine BX640 городской
Выбор покупателей
84 090 ₽
98 390 ₽
-15%
Электровелосипед Hiper Engine BX640 городской
Вес27.5 кг
Макс. скорость25 км/ч
Емкость аккумулятора12 Ah
Запас хода45 км
Мощность двигателя350 W
4.86 отзывов
Электровелосипед Minako V8 ECO 500w
57 800 ₽
Электровелосипед Minako V8 ECO 500w
Вес38 кг
Макс. скорость45 км/ч
Емкость аккумулятора12 Ah
Запас хода45 км
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед OxyVolt 3G BIKE с корзиной
159 990 ₽
Электровелосипед OxyVolt 3G BIKE с корзиной
Вес40 кг
Макс. скорость40 км/ч
Емкость аккумулятора20 Ah
Запас хода50 км
Мощность двигателя2000 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Green Camel Транк 18 V8 PRO
56 970 ₽
64 170 ₽
-11%
Электровелосипед Green Camel Транк 18 V8 PRO
Вес35 кг
Емкость аккумулятора10 Ah
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Eltreco MultiFun с корзиной
159 950 ₽
Электровелосипед Eltreco MultiFun с корзиной
Макс. скорость35 км/ч
Емкость аккумулятора21 Ah
Запас хода100 км
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Volteco BIGCAT DUAL NEW фэтбайк
Выбор покупателей
134 500 ₽
149 600 ₽
-10%
Электровелосипед Volteco BIGCAT DUAL NEW фэтбайк
Вес31.5 кг
Макс. скорость45 км/ч
Емкость аккумулятора12.5 Ah
Запас хода50 км
Мощность двигателя1000 W
4.86 отзывов
Электровелосипед INTRO Sport GT горный
Новинка
87 900 ₽
100 300 ₽
-12%
Электровелосипед INTRO Sport GT горный
Вес21 кг
Макс. скорость38 км/ч
Емкость аккумулятора10 Ah
Запас хода50 км
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед INTRO Long 3.0 500w
109 990 ₽
Электровелосипед INTRO Long 3.0 500w
Вес28.5 кг
Емкость аккумулятора13 Ah
Запас хода35 км
Мощность двигателя500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед MOTAX E-NOT EXPRESS BIG 60V20 К с корзиной
Новинка
67 990 ₽
75 190 ₽
-10%
Электровелосипед MOTAX E-NOT EXPRESS BIG 60V20 К с корзиной
Вес27 кг
Макс. скорость50 км/ч
Емкость аккумулятора20 Ah
Запас хода60 км
Мощность двигателя500 W
4.97 отзывов
Электровелосипед Volteco INTRO Atlet фэтбайк
Новинка
129 900 ₽
Электровелосипед Volteco INTRO Atlet фэтбайк
Вес31,5 кг
Макс. скорость45 км/ч
Емкость аккумулятора12.5 Ah
Запас хода50 км
Мощность двигателя1000 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед трехколесный Horza Stels Energy с корзиной
121 800 ₽
Электровелосипед трехколесный Horza Stels Energy с корзиной
Вес40 кг
Макс. скорость45 км/ч
Емкость аккумулятора19.2 Ah
Запас хода80 км
Мощность двигателя1000 W
51 отзыв
Электровелосипед OxyVolt I-Ride горный
64 990 ₽
85 990 ₽
-24%
Электровелосипед OxyVolt I-Ride горный
Вес22 кг
Макс. скорость35 км/ч
Емкость аккумулятора8.8 Ah
Запас хода30 км
Мощность двигателя350 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед MOTAX E-NOT EXPRESS PRO 6020 MК с корзиной
Новинка
77 990 ₽
Электровелосипед MOTAX E-NOT EXPRESS PRO 6020 MК с корзиной
Вес27 кг
Макс. скорость50 км/ч
Емкость аккумулятора20 Ah
Запас хода45 км
Мощность двигателя350 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед E-motions MiniMax Premium городской
69 990 ₽
90 990 ₽
-23%
Электровелосипед E-motions MiniMax Premium городской
Вес17 кг
Макс. скорость30 км/ч
Емкость аккумулятора8.8 Ah
Запас хода35 км
Мощность двигателя350 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед E-motions FASTRIDER V2 фэтбайк
139 990 ₽
187 990 ₽
-26%
Электровелосипед E-motions FASTRIDER V2 фэтбайк
Вес30 кг
Макс. скорость40 км/ч
Емкость аккумулятора18 Ah
Запас хода50 км
Мощность двигателя1500 W
0Оставить отзыв
Электровелосипед Minako FOX (литые) городской
Новинка
112 500 ₽
128 100 ₽
-12%
Электровелосипед Minako FOX (литые) городской
Вес40.5 кг
Макс. скорость55 км/ч
Емкость аккумулятора15 Ah
Запас хода60 км
Мощность двигателя1000 W
4.52 отзыва
Уточните наличие

Заполните форму, и менеджер свяжется с вами, чтобы рассказать о наличии товара

Отправляя заявку, я принимаю условия передачи информации
Решите пазл, чтобы отправить заявку
Заявка на кредит

Заполните форму, чтобы отправить заявку на кредит или уточнить подробности

Отправляя заявку, я принимаю условия передачи информации
Решите пазл, чтобы отправить заявку
Задать вопрос

Оставьте Ваши контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.

Отправляя заявку, я принимаю условия передачи информации
Решите пазл, чтобы отправить заявку
Хочу скидку

Здесь вы можете поторговаться: предлагайте свою цену и будьте готовы к любому решению

Цена продавца за 1 товар
По какой цене хотели бы приобрести
-3%
-5%
Номер телефона
Сообщение продавцу
Отправляя заявку, я принимаю условия передачи информации
Решите пазл, чтобы отправить заявку
Заказать бесплатную доставку

Уточните у менеджера возможность бесплатной доставки в ваш город

Выбран город Москва
АнапаАстраханьБарнаулБелгородБрянскВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбургИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКалугаКировКостромаКраснодарКрасноярскКурскЛипецкМахачкалаМоскваНижний НовгородНовороссийскНовосибирскОмскОренбургПензаПермьРостов-на-ДонуРязаньСамараСанкт-ПетербургСаратовСмоленскСочиСтавропольТамбовТверьТольяттиТулаТюменьУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЧелябинскЯрославль
Моего города нет в списке
Отправляя заявку, я принимаю условия передачи информации
Решите пазл, чтобы отправить заявку
Показать еще 40 товаров
Показано c 1 по 40 из 619
Рейтинг
5 из 5
На основе 82 оценок
Добрый день. Заказал на сайте электровелосипед MINAKO MONSTER. Доставили в с Москвы в Краснодар быстро и в заявленной комплектации. Просил у менеджеров о доставке товара в собранном виде и с заряженной акумуляторной батареей, чтобы при получении сразу уехать домой своим ходом. Ребята молодцы, всë выполнили. Сам электровелосипед мощный и очень быстрый(все электросамокаты позади) Ездили вдвоём с женой, тянет хорошо. Рад покупкой! Рекомендую тем, кто не желает стоять в пробках, т.к. везде проедет.
Подробнее
отзыв от Владислав Луценко - 1 отзыв от Владислав Луценко - 2 отзыв от Владислав Луценко - 3
Отличная техника мне очень нравится купила бумеранг весной 2023и сейчас ездию . Супер. Магазин долго не отправлял ,и отправил на другой адрес ,пришлось ехать через весь город,за это сняла звезду .
Подробнее
Заказала электровелосипед. Менеджер дал по телефону очень подпобную консультацию, подобрали и по бюджету и по целям (брала для дачи). Доставка в оговоренные сроки, когда забыла дома инструкцию, выслали на вотсап. Магазин рекомендую, буду скоро ещё один велосипед приобретать.
Подробнее
Недавно приобрела электровелосипед Minako Fox в Тарантасике ) Спасибо специалистам, что подобрали мне оптимальный вариант в моих пожеланиям и цене. Сам электровелосипед очень хорош для города. Ездить на нем - одно удовольствие. Благодаря его колёсам, легко ездишь по бездорожью, что тоже актуально для моего города. Спасибо за предоставленные возможности. С уважением Невпряженко Е.В , Мариуполь
Подробнее
Заказала Электротрицыкл Бумеранг, вежливые менеджеры, доходчиво все объясняют. Доставка пришла во время. Но есть два минуса для меня как для девушки 1) нет полной инструкции по электроники, ( менеджер обещала прислать но увы, ответа я не дождалась 2) При вскритии Трицикла я не нашла зарядное устройство. Надеюсь менеджеры все же решать этот вопрос и пришлют з/у В целом покупкой довольна. К сожалению без з/у не удалось даже прокатиться
Подробнее
Все пришло нормально рекомендую мама не нарадуется ездеет в магазин
Подробнее
Недавно купил себе электросамокат velocifero w1600. Покупка просто превзашла ожидания, доволен. Огромное спасибо продавцу! Привезли раньше чем ожидалось.Этот отвезу сыну, а себе потом закажу такой же.
Подробнее
Здравствуйте! Покупал начального уровня эндуро с доставкой в небольшой город, остался доволен покупкой, менеджер всегда на связи, рекомендую данный магазин.
Подробнее
Всё чётко, сотрудники отвечают оперативно на все вопросы по доставке, сборке. Я преобрела трицикл в августе, мне нравиться. Спасибо Илье.,сотрудник магазина
Подробнее
Замена передней вилки по гарантии не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное за скорость помощи. ++++++
Подробнее
Купил электровелосипед качество на высшем уровне персонал профессиональный менее за пять минут в общении менеджер понял что мне надо и безошибочно подобрал для меня шикарный велосипед отличноно качества. Весь персонал внимательный грамотный в своем деле все с кем общался без исключения. Доставка была вовремя. Всем доволен Велосипедом восхищен. В следующий раз буду приобретать только в тарантасике. Всем сотрудникам большое спасибо
Подробнее
Классный, удобный и клиентоориентированный магазин! Отличная консультация продавцов, помогли подобрать детский квадроцикл по моим критериям. Ответили на все вопросы и по телефону и в чате в вотсап. Доставка оперативная, привезли все в оговореные сроки, без задержек- не подвели! В целом- понравился широкий ассортимент, вежливость и компетентность продавцов, удобство коммуникации.
Подробнее
Заказывал в компании Тарантасик Электрофэтбайк Volteco Bad Duo, заказ отгрузили быстро, учли все пожелания, однозначно рекомендую. Сам электровелосипед понравился, единственно немного тяжеловат, но два мотора добавляют вес.
Подробнее
Добрыйдень,купил электрофэтбайк минако ф11,аппарат пушка,других слов нет,покупал для супруги,это у нее второй электровелосипед.в отличии от первого очень большое,большое спасибо тарартасику
Подробнее
отзыв от эмиль гасанов - 1
Очень понравилось внимательное отношение персонала в решении вопросов выбора модели (White Siberia Minitrike 1500W), а также организация логистики/доставки с учетом всех моих пожеланий. Большое спасибо! Подарок супруга оценила на высший бал.
Подробнее
Купил электровелосипед ХАЙПЕР Пришёл в течении 5 ти дней оригинально упакован при вскрытии упаковки на товаре не одной царапины велосипед был почти собран по первому звонку всё объяснили всё оформили просто молодцы ребята спасибо вам дошло очень быстро
Подробнее
Все быстро и честно. Покупал электровелосипед в кредит.
Подробнее
Отзыв от ejonio2009 - 1
Заказывали электро велосипед пришёл качество понравилось мы восторге но доставка подвела немного но вопросы решили и велосипед доехал к нам спасибо большое персоналу звонили объясняли решали проблемы
Подробнее
Здравствуйте, доброго времени вам коллектив Тарантасик,а второй раз сделал заказ весь в ожидании, первый раз сделал заказ электровелосипед хайпер энджин для ребенка на вырост посылку получил раньше означенного времени это уже не плохо, один вопрос почему работает только с ТК Кит,ни чего не имею против ТК, кроме того что находится в сухой Пади добираться сложно,а так молодцы в интернет магазине заявку приняли документы оформили заказ собрали настроили упаковали и отправили, посылку получил и затаив дыхание распаковал собрал Велик сел и поехал колёса даже накачали в магазине спасибо сборщикам и ещё один вопрос почему нет элементарных ключей для сборки и бардачка как раньше семейный ключ и отвёртка ключ для спиц Рем набор для колёс, зачем всё продавать отдельно а не комплектом а в остальном всё хорошо,с уважением к коллективу,,Тарантасик,, менеджер Дмитрий 5+ жду посылку HA мтб с 1
Подробнее
Покупка электровелосипеда - это лучшее решение за последнее время. Кайф! Ещё и консультант подсказал какая модель лучше, очень подробно всё объяснил, разбирается в деталях. Цены тут разумные.
Подробнее
Приобрел электровелосипед в интернет-магазине Тарантасик и остался доволен покупкой. Отличный выбор моделей, можно подобрать подходящий вариант для разных потребностей. Сайт удобен в использовании, легко находить нужную информацию о товарах. Цены на велосипеды приятно удивили, особенно за такое качество. Советую всем!
Подробнее
Заказал электромобиль через интернет, прислали вовремя, комплект полный. Особенно понравилось качество и цена. Ребенок доволен, катается и слушает музыку. Ракомендую данный магазин.
Подробнее
отзыв от Константин - 1 отзыв от Константин - 2 отзыв от Константин - 3
Мне очень понравился Электровелосипед E-motions FASTRIDER V2 , всем рекомендую приобрести этот шедевр, идеально подходит для поездки на работу. Всем рекомендую!!! Скорость больше 50 км/ч, тормоза офигенные . Ставлю на стоянке как авто , на работе на зарядке весь день . Просто езжу бесплатно на работу и обратно домой!!!
Подробнее
Квадроцикл выбирала ребенку в подарок. Очень удобный сайт по выбору квадроцикла, где указаны все характеристики. По всем возникающим вопросам, связывалась с сотрудниками через вотсап и получала четкий ответ. После заказа квадроцикла, он был отправлен на следующий день. Доставка была быстрая. Пришло все целое, упакован был в металлический каркас и в коробку. Ребенок был в восторге. Очень крутой квадроцикл.
Подробнее
отзыв от Елена Киселёва - 1
Продавец был очень вежлив и ответил на все мои вопросы, что помогло принять правильное решение при выборе квадроцикла. Я доволен своей покупкой и рекомендую всем обращаться именно в эту фирму. Квадроцикл пришёл через 5 дней Деловыми линиями, в целости и сохранности. Качество материала на пять.
Подробнее
Хорошая техника, привезли быстро. Отличная компания, рекомендую. Грамотно объяснили как правильно эксплуатировать.
Подробнее
Спасибо компании Тарантасик, за электроскутер, за хороший контакт с клиентом и достоверную информацию, за хорошее обслуживание и четкую доставку до Якутска по приемлемой цене и за качественную продукцию! Мне все понравилось, купила по московской цене и за доставку всего чуть выше 6000 руб, за такую даль, всем советую эту компанию!
Подробнее
У магазина хороший выбор современной техники. Консультанты знают ассортимент, детально подсказали и помогли с подбором электро велосипеда. Цены, ребята, нормальные, самое то
Подробнее
Искал электро трицикл. В Тарантасике большой выбор электро транспорта.Цены не кусаются. Продавцы все об,яснили и показали Купил "Караван". Очень доволен. Рекомендую этот магазин
Подробнее
Заказывал камри 3.5 Отправили в течении 2-3 дней Транспортная компания судя по отзывам стремная задержка около недели но на все звонки отвечают обьясняют вроде все на уровне Упаковка думал просто заводская но нет деревянная обрешетка а внутри уже закреплена упаковка Все четко Все ребята молодцы Великом тоже доволен Племянник 60 кг с места с пробуксовкой хреначит Всем спасибо
Подробнее
Приобрели трехколесный велосипед «Чемпион» в компании Тарантасик. Очень довольны покупкой! Быстрая доставка, доступная цена, вежливый персонал (ответили на все вопросы). Ездит вся семья: бабушка в деревне за грибами и ягодами, в магазин (корзинки хватает для всего), даже внук 6 лет быстро разобрался с управлением и катается на зависть местной детворе
Подробнее
Отлично! Конечно, хотелось бы большего разнообразия трёхколесных самокатов для взрослых, особенно складных, с сиденьем с возможностью перевозить в авто. Единственная компания, на сегодня, где удалось купить более-менее похожую модель электросамоката. Купили два! Спасибо!
Подробнее
Срочно потребовался электро велосипед для доставки пиццы . Искали в Питере но в наличии не нашли ничего подходяшего . Заказали в компании Тарантасик. Доставили нам велосипед транспортной компанией, хорошая комплектациия и аппарат зверь . Мы довольны , особенно отмечу работу персонала от момента заказа до получения . Скоро потребуется еще один , закажем конечно в Татантасике . Благодарим за оперативность ! Успехов !
Подробнее