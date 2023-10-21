Добрый день. Заказал на сайте электровелосипед MINAKO MONSTER. Доставили в с Москвы в Краснодар быстро и в заявленной комплектации. Просил у менеджеров о доставке товара в собранном виде и с заряженной акумуляторной батареей, чтобы при получении сразу уехать домой своим ходом. Ребята молодцы, всë выполнили. Сам электровелосипед мощный и очень быстрый(все электросамокаты позади) Ездили вдвоём с женой, тянет хорошо. Рад покупкой! Рекомендую тем, кто не желает стоять в пробках, т.к. везде проедет.
Заказала электровелосипед. Менеджер дал по телефону очень подпобную консультацию, подобрали и по бюджету и по целям (брала для дачи). Доставка в оговоренные сроки, когда забыла дома инструкцию, выслали на вотсап. Магазин рекомендую, буду скоро ещё один велосипед приобретать.
Недавно приобрела электровелосипед Minako Fox в Тарантасике ) Спасибо специалистам, что подобрали мне оптимальный вариант в моих пожеланиям и цене. Сам электровелосипед очень хорош для города. Ездить на нем - одно удовольствие. Благодаря его колёсам, легко ездишь по бездорожью, что тоже актуально для моего города. Спасибо за предоставленные возможности.
С уважением Невпряженко Е.В , Мариуполь
Заказала Электротрицыкл Бумеранг, вежливые менеджеры, доходчиво все объясняют. Доставка пришла во время.
Но есть два минуса для меня как для девушки 1) нет полной инструкции по электроники, ( менеджер обещала прислать но увы, ответа я не дождалась
2) При вскритии Трицикла я не нашла зарядное устройство. Надеюсь менеджеры все же решать этот вопрос и пришлют з/у
В целом покупкой довольна. К сожалению без з/у не удалось даже прокатиться
Купил электровелосипед качество на высшем уровне персонал профессиональный менее за пять минут в общении менеджер понял что мне надо и безошибочно подобрал для меня шикарный велосипед отличноно качества. Весь персонал внимательный грамотный в своем деле все с кем общался без исключения. Доставка была вовремя. Всем доволен
Велосипедом восхищен. В следующий раз буду приобретать только в тарантасике. Всем сотрудникам большое спасибо
Классный, удобный и клиентоориентированный магазин! Отличная консультация продавцов, помогли подобрать детский квадроцикл по моим критериям. Ответили на все вопросы и по телефону и в чате в вотсап. Доставка оперативная, привезли все в оговореные сроки, без задержек- не подвели! В целом- понравился широкий ассортимент, вежливость и компетентность продавцов, удобство коммуникации.
Заказывал в компании Тарантасик Электрофэтбайк Volteco Bad Duo, заказ отгрузили быстро, учли все пожелания, однозначно рекомендую. Сам электровелосипед понравился, единственно немного тяжеловат, но два мотора добавляют вес.
Очень понравилось внимательное отношение персонала в решении вопросов выбора модели (White Siberia Minitrike 1500W), а также организация логистики/доставки с учетом всех моих пожеланий. Большое спасибо! Подарок супруга оценила на высший бал.
Купил электровелосипед ХАЙПЕР Пришёл в течении 5 ти дней оригинально упакован при вскрытии упаковки на товаре не одной царапины велосипед был почти собран по первому звонку всё объяснили всё оформили просто молодцы ребята спасибо вам дошло очень быстро
Здравствуйте, доброго времени вам коллектив Тарантасик,а второй раз сделал заказ весь в ожидании, первый раз сделал заказ электровелосипед хайпер энджин для ребенка на вырост посылку получил раньше означенного времени это уже не плохо, один вопрос почему работает только с ТК Кит,ни чего не имею против ТК, кроме того что находится в сухой Пади добираться сложно,а так молодцы в интернет магазине заявку приняли документы оформили заказ собрали настроили упаковали и отправили, посылку получил и затаив дыхание распаковал собрал Велик сел и поехал колёса даже накачали в магазине спасибо сборщикам и ещё один вопрос почему нет элементарных ключей для сборки и бардачка как раньше семейный ключ и отвёртка ключ для спиц Рем набор для колёс, зачем всё продавать отдельно а не комплектом а в остальном всё хорошо,с уважением к коллективу,,Тарантасик,, менеджер Дмитрий 5+ жду посылку HA мтб с 1
Приобрел электровелосипед в интернет-магазине Тарантасик и остался доволен покупкой. Отличный выбор моделей, можно подобрать подходящий вариант для разных потребностей. Сайт удобен в использовании, легко находить нужную информацию о товарах. Цены на велосипеды приятно удивили, особенно за такое качество. Советую всем!
Мне очень понравился Электровелосипед E-motions FASTRIDER V2 , всем рекомендую приобрести этот шедевр, идеально подходит для поездки на работу.
Всем рекомендую!!!
Скорость больше 50 км/ч, тормоза офигенные .
Ставлю на стоянке как авто , на работе на зарядке весь день .
Просто езжу бесплатно на работу и обратно домой!!!
Квадроцикл выбирала ребенку в подарок. Очень удобный сайт по выбору квадроцикла, где указаны все характеристики. По всем возникающим вопросам, связывалась с сотрудниками через вотсап и получала четкий ответ.
После заказа квадроцикла, он был отправлен на следующий день. Доставка была быстрая. Пришло все целое, упакован был в металлический каркас и в коробку.
Ребенок был в восторге. Очень крутой квадроцикл.
Продавец был очень вежлив и ответил на все мои вопросы, что помогло принять правильное решение при выборе квадроцикла. Я доволен своей покупкой и рекомендую всем обращаться именно в эту фирму. Квадроцикл пришёл через 5 дней Деловыми линиями, в целости и сохранности.
Качество материала на пять.
Спасибо компании Тарантасик, за электроскутер, за хороший контакт с клиентом и достоверную информацию, за хорошее обслуживание и четкую доставку до Якутска по приемлемой цене и за качественную продукцию! Мне все понравилось, купила по московской цене и за доставку всего чуть выше 6000 руб, за такую даль, всем советую эту компанию!
Заказывал камри 3.5 Отправили в течении 2-3 дней Транспортная компания судя по отзывам стремная задержка около недели но на все звонки отвечают обьясняют вроде все на уровне Упаковка думал просто заводская но нет деревянная обрешетка а внутри уже закреплена упаковка Все четко Все ребята молодцы
Великом тоже доволен Племянник 60 кг с места с пробуксовкой хреначит Всем спасибо
Приобрели трехколесный велосипед «Чемпион» в компании Тарантасик. Очень довольны покупкой!
Быстрая доставка, доступная цена, вежливый персонал (ответили на все вопросы).
Ездит вся семья: бабушка в деревне за грибами и ягодами, в магазин (корзинки хватает для всего), даже внук 6 лет быстро разобрался с управлением и катается на зависть местной детворе
Отлично! Конечно, хотелось бы большего разнообразия трёхколесных самокатов для взрослых, особенно складных, с сиденьем с возможностью перевозить в авто. Единственная компания, на сегодня, где удалось купить более-менее похожую модель электросамоката. Купили два! Спасибо!
Срочно потребовался электро велосипед для доставки пиццы . Искали в Питере но в наличии не нашли ничего подходяшего . Заказали в компании Тарантасик. Доставили нам велосипед транспортной компанией, хорошая комплектациия и аппарат зверь . Мы довольны , особенно отмечу работу персонала от момента заказа до получения . Скоро потребуется еще один , закажем конечно в Татантасике .
Благодарим за оперативность ! Успехов !