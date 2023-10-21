Михаил Кириллов

Здравствуйте, доброго времени вам коллектив Тарантасик,а второй раз сделал заказ весь в ожидании, первый раз сделал заказ электровелосипед хайпер энджин для ребенка на вырост посылку получил раньше означенного времени это уже не плохо, один вопрос почему работает только с ТК Кит,ни чего не имею против ТК, кроме того что находится в сухой Пади добираться сложно,а так молодцы в интернет магазине заявку приняли документы оформили заказ собрали настроили упаковали и отправили, посылку получил и затаив дыхание распаковал собрал Велик сел и поехал колёса даже накачали в магазине спасибо сборщикам и ещё один вопрос почему нет элементарных ключей для сборки и бардачка как раньше семейный ключ и отвёртка ключ для спиц Рем набор для колёс, зачем всё продавать отдельно а не комплектом а в остальном всё хорошо,с уважением к коллективу,,Тарантасик,, менеджер Дмитрий 5+ жду посылку HA мтб с 1